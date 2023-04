Messi - PSG : Un problème à 100M€ est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain, un départ du PSG semble aujourd'hui être l'issue la plus probable. Dans ces conditions, le FC Barcelone semble s'être positionné pour rapatrier La Pulga, deux ans après son départ. Et selon Albert Masnou, si le Barça règle son problème avec sa masse salariale, tout est possible.

Dans les prochaines semaines, Lionel Messi, dont le contrat s'achève le 30 juin, va devoir trancher pour son avenir. Un départ du PSG semble désormais quasiment acté, et son retour au FC Barcelone prend de l'ampleur. Joan Laporta tente de trouver une solution pour rapatrier La Pulga cet été, deux ans après avoir été contraint de laisser partir l'international argentin. D'ailleurs, le numéro 2 de la rédaction du quotidien catalan SPORT , Albert Masnou fait le point sur ce dossier.

Le vestiaire du Barça attend Messi

« Le Barça commence à croire à la possibilité que Lionel Messi retourne à Barcelone. C'est quelque chose de possible. Le club et le président vont tout leur possible pour qu'il revienne. Le vestiaire, les joueurs que Léo a connus à Barcelone comme Busquets, Sergi Roberto, ter Stegen et même Dembélé ont parlé avec lui et ils ont la certitude que la porte est ouverte », explique le journaliste espagnol sur la chaîne YouTube d'Alexandre Ruiz, avant d'expliquer que le FC Barcelone va devoir réaliser un effort colossal.

«Le Barça doit réduire de 100M€ la masse salariale»