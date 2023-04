Départ annoncé pour une pointure de l'OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec l’OM, Alexis Sanchez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et à en croire les dernières tendances, l’attaquant chilien pourrait bien faire son retour au sein du club argentin de River Plate l’été prochain, club dont il avait porté les couleurs lors de la saison 2007-2008.

« J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent de moi », indiquait récemment Alexis Sanchez (34 ans), laissant clairement entendre qu’il allait prolonger son contrat avec l’OM.

Sanchez, élément indispensable de Tudor

Il faut dire que l’attaquant chilien a réussi à se rendre incontournable cette saison à l’OM, avec notamment 12 buts inscrits en championnat. Mais un journaliste argentin a totalement relancé le feuilleton Sanchez…

« De fortes chances pour qu’il revienne à River »