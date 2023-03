Un nouveau contrat XXL pour cette star de l'OM ? La réponse

Axel Cornic

Recrue star du dernier mercato estival de Pablo Longoria, Alexis Sanchez va devoir décider son avenir à l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et même si le club phocéen l’a relancé après ses problèmes à l’Inter, l’attaquant de 34 ans ne semble pas encore être convaincu.

A chaque mercato, Pablo Longoria nous a habitué à des énormes changements au sein de l’effectif de l’OM. Cette fois-ci un peu de stabilité semble toutefois être souhaitée et cela pourrait commencer par Alexis Sanchez, qui s’est affirmé comme un véritable pilier du club depuis son arrivée l’été dernier.

L’OM et Sanchez doivent se mettre d’accord

Il faudra pour cela trouver une solution sur son avenir ! Car le contrat de Sanchez se termine le 30 juin prochain et s’il existe une option pour une saison supplémentaire, un départ n’est pas à exclure. Il faudra trouver les arguments nécessaires pour le convaincre de rester et cela passera notamment par le prochain recrutement et les ambitions de l’OM.

Son salaire ne bougera pas