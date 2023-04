Neymar, Mourinho, Messi… Toutes les infos mercato du 21 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar veut revenir à Santos

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar promet un retour aux sources aux supporters de Santos. De passage à l'occasion d'un match amical de son club formateur, l'attaquant brésilien a pris la parole à ce sujet : « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt », a lâché Neymar.



PSG : Mourinho annonce la couleur pour son avenir

Annoncé comme l'une des options prioritaires du PSG en cas de limogeage de Christophe Galtier en fin de saison, José Mourinho a fait le point sur sa situation à l'AS Rome jeudi soir en conférence de presse : « Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher. Je suis heureux parce que j'aime les gens ici, et ils m'aiment bien. J'ai l'impression que tout le monde à Trigoria me respecte et respecte les autres. (…) Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions, mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens d'ici (...) J'ai de bonnes relations avec les propriétaires. Si je dis quelque chose qui va à l'encontre de leurs idées, ils l'acceptent avec respect, et j'ai une relation positive avec Tiago Pinto. Les joueurs sont extraordinaires, j'ai beaucoup d'empathie pour chacun d'entre eux », a indiqué le Special One . De quoi refroidir les ardeurs du PSG ?



PSG : Barcelone compte déjà sur Messi pour l'an prochain

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble plus que jamais se rapprocher d'un retour au FC Barcelone. Relevo et Sport annoncent que l'ensemble du club catalan se projette déjà sur un futur avec la présence de l'attaquant argentin dans ses rangs la saison prochaine, et n'attend plus que la validation de son contrat par la Liga pour acter le deal. Xavi aurait d'ailleurs multiplié les échanges avec Messi ces dernières semaines et l'intègre dans ses plans tactiques pour l'an prochain.



Zidane, Mourinho, Motta... Le PSG cherche son nouvel entraîneur

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur l'identité de l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Zinedine Zidane reste la priorité absolue aux yeux du Qatar, mais en cas d'échec, le président Nasser Al-Khelaïfi étudie de très près l'option Thiago Motta (Bologne). De son côté, Luis Campos affiche une nette préférence pour José Mourinho (AS Rome), avec qui il a déjà collaboré par le passé au Real Madrid. Mais le profil du Special One ne fait pas vraiment l'unanimité à Doha.



Galtier maintenu en place au PSG ?