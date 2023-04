Mourinho : Le PSG lui déroule le tapis rouge, il répond

Thomas Bourseau

Afin d’éventuellement remplacer Christophe Galtier à la tête de l’effectif du PSG, les décideurs penseraient à José Mourinho. Néanmoins, The Special One a vidé son sac sur sa situation à la Roma et pourrait bien avoir calmer les ardeurs du PSG...

De passage en conférence de presse jeudi, Christophe Galtier a annoncé qu’il était persuadé d’être sur le banc de touche du PSG la saison prochaine. Du moins, en privé, le natif de Marseille ne tiendrait pas le même discours. Le Parisien a récemment informé que Galtier estimait qu’il ne passerait pas l’été au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale scruterait le marché afin de lui dénicher un remplaçant et pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et consultant pour RMC , le choix est logique: José Mourinho, pour la simple et bonne raison qu’il ramènerait une « certaine discipline, qui a disparu au PSG depuis X années ».

«Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher»

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à la Roma, José Mourinho s’était montré plutôt flou concernant son avenir dernièrement. Cependant, après la qualification du club de la Louve jeudi soir pour les demi-finales de Ligue Europa, The Special One a déclaré sa flamme à la Roma lors d'un point presse, jetant au passage un froid sur les plans du PSG. « Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher. Je suis heureux parce que j'aime les gens ici, et ils m'aiment bien. J'ai l'impression que tout le monde à Trigoria me respecte et respecte les autres. (…) Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions, mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens d'ici. J'ai vu une joie immense chez les gens ».

«Les joueurs ? Ils sont presque comme des enfants pour moi»