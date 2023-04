PSG : Une incroyable promesse de Zidane au Qatar ?

La rédaction

Natif de Marseille, Zinedine Zidane ne serait pas contre l’idée d’un jour prendre les rênes de l’effectif du PSG. Et ce serait d’ailleurs le message qu’il aurait fait passer au club parisien lors de leurs échanges l’été dernier. Explications.

Zinedine Zidane ne cesse de recaler le PSG. C’est du moins les différentes versions données par divers journalistes et médias. Au moment de remplacer Mauricio Pochettino à l’été 2022, il a été question d’une potentielle arrivée de Zidane dans la capitale. Finalement, c’est Christophe Galtier qui a été nommé à la tête de l’effectif parisien. Et pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi avait affirmé ne pas avoir discuté avec Zinedine Zidane au sujet du poste d’entraîneur pour la succession de Pochettino.

Zidane a recalé le PSG pour l’équipe de France…

Néanmoins, il semblerait que le président du PSG n’ait pas dit toute la vérité. En effet, le Paris Saint-Germain aurait contacté Zinedine Zidane. Journaliste et biographe du champion du monde 98, Frédéric Hermel révélait en janvier sur les ondes de RMC que l’ex-coach du Real Madrid avait refusé pour mettre toutes les chances de son côté pour l’équipe de France. A cette époque, Didier Deschamps était seulement contractuellement lié aux Bleus jusqu’en décembre dernier avant d’être prolongé jusqu’à l’été 2026 au début de l’année civile. RMC Sport a donné la même version des faits ce jeudi.

Zidane - PSG : C’est décidé, le Qatar va passer à l’attaque https://t.co/x7iX20kSJt pic.twitter.com/QmrLCOWcWa — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

...mais n’a pas dit un non irréversible au Qatar