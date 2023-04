Galtier : Il est enfin fixé sur son avenir au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une petite saison au PSG, Christophe Galtier a déjà pu voir les difficultés que cela représentait d’être l’entraîneur de Paris. Même si son avenir semble incertain, Galtier ne partira pas, sauf catastrophe. En interne, on confirme que le PSG n’a pas prévu de « changer pour changer ».

Christophe Galtier ne s’attendait sans doute pas à vivre une première saison aussi difficile avec le PSG. Arrivé l’été dernier en provenance de l’OGC Nice, le technicien français n’est pas parvenu à faire progresser son équipe. Pire, on a même parfois le sentiment que Paris régresse. Son avenir a été remis en question même si selon nos informations, Christophe Galtier ne quittera pas le PSG, sauf catastrophe comme la perte du titre de champion.

Galtier travaille déjà sur la saison prochaine

« Le club ne changera pas pour changer , explique une source proche des propriétaires au journal L’Équipe . Il faudra trouver quelqu'un qui répond aux exigences. Si ce n'est pas disponible sur le marché, le club repartira avec les mêmes hommes, mais peut-être avec une manière de fonctionner un peu différente ». Même s’il qualifie cette saison d’« éreintante », Christophe Galtier travaille déjà sur le prochain exercice. « Tout le monde prend en compte la Coupe de France et la Ligue des champions, ce qui est normal. Mais si on regarde en Ligue 1, on a 72 points après 31 journées. Ça fait quatre ans que ce n'était pas arrivé... Tout n'est pas négatif », ajoute une source proche de Galtier afin de défendre son bilan.

Il prépare déjà l’effectif avec Campos