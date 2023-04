PSG : Un incroyable plan déployé pour Messi

La rédaction

Le PSG se dirige vers le titre de champion de France, le onzième de son histoire et pourra remercier Lionel Messi, auteur de quinze buts et quatorze passes décisives en Ligue 1 cette saison. Pourtant, il ne reste que trois matchs au Parc des Princes pour aller voir le septuple Ballon d'Or porter le maillot du PSG puisqu'il ne devrait pas rester à Paris la saison prochaine et pourrait prendre la direction du FC Barcelone.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi dispose pourtant d'une offre de prolongation de contrat depuis la fin de la Coupe du monde. Mais devant les assauts répétés du FC Barcelone pour faire revenir leur légende, Messi pourrait se laisser convaincre, d'autant que le FC Barcelone a prévu un plan difficile à refuser pour l'Argentin.

Barcelone va lui proposer un contrat

L'aventure de Lionel Messi au PSG n'aura donc duré que deux ans. En fin de contrat dans deux mois, La Pulga est régulièrement en contact avec l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi. Selon SPORT , le Catalan compte bien réussir à convaincre son ami de revenir au Barça, comme il l'a fait avec Robert Lewandowski l'été dernier. Le contrat de Lionel Messi à Barcelone serait même déjà prêt et le président du club, Joan Laporta, devrait le proposer à Messi dans les prochains jours. Il s'agira d'un contrat de deux ans, avec 25M€ de salaire annuel.

PSG : Surprise, un énorme froid est jeté sur l’avenir de Messi https://t.co/BvweAvAsQw pic.twitter.com/pD6YNbO9UR — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Barcelone veut que Messi prenne sa retraite en 2025