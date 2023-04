L'OM a trouvé son «magicien», il annonce une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Président de l'OM depuis un peu plus de deux ans, après quelques mois dans le rôle de directeur sportif, Pablo Longoria a prouvé sa faculté à renouveler un effectif avec parfois peu de moyens sur le mercato. Néanmoins, Jérôme Rothen n'est pas convaincu par cette méthode et estime que changer autant de joueurs à chaque fois n'est pas la bonne solution.

Comme à son habitude, Pablo Longoria prépare une nouvelle fois un mercato très animé pour l'OM. Le président marseillais a pris l'habitude de bouleverser ses effectifs lors de chaque mercato, surtout l'été. Et malgré les bons résultats marseillais, cela devrait encore une fois être le cas dans les prochaines semaines. Ce qui inquiète clairement Jérôme Rothen.

«Je ne pense pas que ça fonctionnera»

« Je ne pense pas que ça fonctionnera. Il y a trop d'incertitudes quand tu reformes un groupe comme ça chaque année, que tu ne t'identifies pas assez à certains joueurs qui peuvent rester pendant X années dans un club. C'est important d'avoir des repères, que ce soit les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs ou les supporters », explique l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Et le magicien Pablo Longoria ne peut pas fonctionner à chaque fois»