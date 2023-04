PSG : Il réclame le départ d'une star en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en 2027 avec le PSG, Neymar ne serait plus en odeur de sainteté à Paris, et son départ pourrait être envisagé cet été. Cependant, compte tenu de sa situation contractuelle et de sa nouvelle blessure importante, son transfert semble quasiment impossible à régler. Un regret pour Emmanuel Petit, qui milite pour la vente du Brésilien.

Présent au Brésil où il poursuit sa convalescence après son opération à la cheville, Neymar sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? La question se pose car plusieurs rumeurs circulent concernant le fait que le club de la capitale aimerait s'en séparer. Et pour Emmanuel Petit, ce serait la meilleure solution.

Neymar : Le verdict est tombé pour son départ du PSG https://t.co/juRnBVUMeY pic.twitter.com/ubXLd9cpvt — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

«Cette saison est la saison de trop pour Neymar»

« J’ai l’impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar. Je pense que l’histoire doit s’arrêter maintenant. Cette saison, encore une fois, a été mitigée », assure le Champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.

«Il est temps que l’histoire s’arrête»