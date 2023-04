Deux stars poussées au départ, un mercato de folie est annoncé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison globalement décevante, le PSG devrait vivre un été très agité sur le mercato. Plusieurs arrivées sont attendus, mais de nombreux départs seront également négociés. Parmi eux, Jérôme Rothen estime que Marco Verratti et Marquinhos pourraient très bien être vendus cet été malgré leurs statuts à Paris.

Le mercato d'été s'annonce brûlant du côté du PSG. Et pour cause, après une saison poussive, le club de la capitale compte bien frapper fort sur le marché des transferts pour se renforcer. De nombreux noms circulent déjà, à l'image de celui de Rafael Leao, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Néanmoins, avant de penser à recruter, le PSG devra probablement alléger son effectif en vendant plusieurs joueurs. Et Jérôme Rothen estime que Marco Verratti et Marquinhos doivent être sur cette liste.

Neymar : Le verdict est tombé pour son départ du PSG https://t.co/juRnBVUMeY pic.twitter.com/ubXLd9cpvt — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

«Verratti, tu le mets sur le marché des transferts»

« Verratti, tu le mets sur le marché des transferts, même s’il a prolongé depuis pas longtemps, je pense qu’il y a des clubs qui vont y aller. Il y aura des prétendants pour prendre Verratti mais aussi pour prendre Marquinhos. C’est dur quand je dis ça, car c’est ton capitaine. Mais ces mecs-là symbolisent l’échec du PSG en Coupe d’Europe », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.

«Le PSG aura les moyens financiers s’il se sépare des gros salaires comme ça»