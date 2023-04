Galtier - PSG : «Il faut une dinguerie»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier semble plus incertain que jamais, le PSG cherche son successeur et plusieurs pistes sont déjà à l'étude. Le Qatar rêve d'attirer Zinedine Zidane, mais son ami Christophe Dugarry a du mal à y croire. Et pour cause, ce dernier estime qu'après avoir tout tenté, «il faut une dinguerie» pour le banc du PSG.

Auteur d'une première saison très compliquée sur le banc du PSG, Christophe Galtier sait que son avenir sur le banc parisien ne tient qu'à un fil. Le club de la capitale cherche ainsi un nouvel entraîneur et Luis Campos pourrait tenter le coup avec José Mourinho selon RMC Sport . Une option validée par Christophe Dugarry.

«Il faut une dinguerie» pour remplacer Galtier

« Ecoutez, quand tu as essayé Ancelotti, Tuchel, Emery, Laurent Blanc, Galtier et que cela n'a pas fonctionné, il faut que tu tentes une dinguerie. Pochettino aussi, exactement... Il faut se rendre compte que ce sont des mecs qui ont un palmarès, qui sont venus de partout et qui ont bourlingué, ils n'ont pas réussi à Paris. Il faut une dinguerie », lance le Champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

Dugarry valide pour Mourinho