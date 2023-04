Mbappé attend du lourd, quel attaquant doit recruter le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Luis Campos est déjà très actif en coulisses. Le conseiller sportif du PSG n'a plus le droit à l'erreur et devra frapper fort cet été, notamment pour densifier le secteur offensif du club de la capitale. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà, mais quel attaquant doit recruter le PSG en priorité ?

Comme révélé exclusivité par le10sport.com, Luis Campos sera toujours en charge du recrutement du PSG cet été. Malgré la saison décevante du club de la capitale et les deux mercatos ratés, le Portugais a toujours la confiance du Qatar. Mais il n'a plus le droit à l'erreur. Ainsi, il sera attendu au tournant et devra frapper fort pour renforcer l'effectif parisien, notamment dans le secteur offensif de remplacer Lionel Messi, mais également de trouver le complément idéal à Kylian Mbappé. Quel attaquant faut-il au PSG ?

EXCLU - Mercato : Moussa Diaby n’est pas dans les plans du PSG https://t.co/MOG0VrkPkb pic.twitter.com/gOIq4RXXzZ — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Luis Campos active ses réseaux avec de vieilles connaissances

Plusieurs pistes sont déjà étudiées, et Luis Campos active ses réseaux afin de frapper. Ainsi, selon nos informations, le PSG est toujours très attentif à la situation de Rafael Leao dont le contrat à l'AC Milan prend fin en 2024. Autre joueur que Luis Campos avait recruté au LOSC, Victor Osimhen serait également dans le viseur du club parisien d'après RMC . Il faut dire qu'il réalise une excellente saison à Naples. En revanche, le10sport.com est en mesure d'assurer que Moussa Diaby ne fait pas partie des plans du PSG.

Harry Kane, le très gros coup du PSG ?