Incroyable, il annonce le départ de l'entraîneur de l'OM en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'OM réalise une saison qui pourrait lui permettre de réaliser son principal objectif, à savoir se qualifier directement pour la Ligue des champions, l'avenir d'Igor Tudor est régulièrement remis en question. Il faut dire que le Croate plaît à la Juventus, son ancien club. Et Pascal Olmeta ne cache clairement pas ses doutes concernant le futur d'Igor Tudor à Marseille.

L'été dernier, quelques jours après la fin de la saison, Jorge Sampaoli prenait tout le monde de court en annonçant sa démission de l'OM. Une situation qui a poussé Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur et le président marseillais a rapidement jeté son dévolu sur Igor Tudor. Néanmoins, à en croire Pascal Olmeta, l'avenir du Croate est déjà incertain.

Olmeta jette un froid sur l'avenir de Tudor

« Les coachs ne feront que passer. Personnellement, je ne sais même pas si Tudor va rester. Vous allez voir... Là de ce que j'ai entendu, ce n'est pas gagné », lâche l'ancien portier de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant de faire des révélations qui ne rassureront pas les Marseillais.

«Je ne sais même pas si Tudor va rester»