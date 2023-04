Le PSG l’a poussé vers la sortie, Zidane lui fait un cadeau

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps et la prolongation de contrat de Didier Deschamps en équipe de France, il est question d’un retour aux affaires de Zinedine Zidane en club. Et bien que le Real Madrid semblait être sa priorité, la donne semble avoir changé, pour le bonheur de Mauricio Pochettino viré par le PSG il y a près d’un an ?

Le PSG s’est une nouvelle fois fait recaler dernièrement par Zinedine Zidane comme Daniel Riolo l’affirmait sur les ondes de RMC . Pour l’ After, l’éditorialiste de RMC confiait à sa grande surprise concernant la volonté évoquée par L’Équipe de Zidane de retourner au Real Madrid, qu’il faudrait qu’il aille ailleurs pour travailler. Il semblerait que le champion du monde 98 l’ait entendu.

Un rêve de Zidane de retrouver le Real Madrid ? La vérité éclate

le10sport.com vous révélait début avril que la priorité du président Florentino Pérez pour le successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid n’était pas Zinedine Zidane, mais Jürgen Klopp. Et cela tomberait bien puisque le Ballon d’or 1998 ne voudrait pas retrouver le Real Madrid. RMC Sport a confié vendredi que la priorité absolue de « Zizou » à l’instant T n’est autre que la Juventus. Du côté du Real Madrid, le nom d’un ancien coach du PSG revient occasionnellement : Mauricio Pochettino.

Zidane recale le PSG, Marseille impliqué ? https://t.co/VA8ww0aIvi pic.twitter.com/JPmS1XJi88 — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Encore une fois, Zidane laisse sa place à Pochettino au Real Madrid