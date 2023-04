Le PSG prépare un retour à 80M€, il s’enflamme totalement

Thomas Bourseau

Irrésistible avec le Milan AC et en équipe de France, Mike Maignan ferait nourrir certains regrets au PSG qui songerait à le faire revenir selon la presse transalpine. À Milan, Maignan est devenu une référence.

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG commencerait déjà doucement, mais sûrement, à dessiner les contours de son effectif pour la saison prochaine. C’est du moins sur ce dossier brûlant que travaillerait Luis Campos selon Le Parisien . Le conseiller football du club de la capitale songerait à rapatrier Xavi Simons, mais aimerait déjà connaître le champ des possibles pour le PSG en marge de la saison prochaine avant de s’attarder sur des dossiers spécifiques.

Le PSG songe à rapatrier Maignan, ce sera 80M€

Mike Maignan serait une piste prise en considération par le PSG. Le portier flambe avec le Milan AC et dispose à présent du statut de gardien numéro un de l’équipe de France depuis le départ à la retraite d’Hugo Lloris en janvier dernier. Il Gionale a récemment confié que le PSG songerait à faire revenir Maignan alors que l’indemnité du transfert devrait s’élever à 80M€.

Le clan Zidane lâche une bombe sur le PSG https://t.co/gRtI3OIHDn pic.twitter.com/NT6lmwp0FJ — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

«Mike est un joueur d'une autre catégorie»