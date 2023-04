Le PSG programme une réunion au sommet, un transfert se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à Galatasaray, Mauro Icardi revit en Turquie. Auteur de 14 buts depuis son arrivée, l'international argentin retrouve une seconde jeunesse à Istanbul. Le PSG pourrait profiter de sa bonne forme pour négocier son transfert en fin de saison. Une réunion serait programmée pour tenter de parvenir à un accord.

En manque de temps de jeu au PSG, Mauro Icardi a accepté de rejoindre Galatasaray sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato estival. Un pari gagnant pour le buteur argentin, qui est parvenu à se faire adopter par le public stambouliote. Les dirigeants turcs sont aussi ravis de ses prestations et envisagent de le conserver la saison prochaine.

Galatasaray avait pris position

« Nous voulons qu'Icardi reste. Les fans et lui le veulent aussi. Les supporters de Galatasaray, mais aussi la Turquie en général veulent le voir rester. Les fans de football aiment avoir des joueurs aussi importants dans notre pays et les regarder » avait déclaré Okan Buruk, directeur technique de Galatasaray. Et ce dossier Icardi devrait évoluer dans les prochaines semaines.

Une réunion est programmée dans les prochaines semaines