Le PSG l’a viré, il dénonce un gros problème

Passé sur le banc du PSG entre 2018 et décembre 2020, Thomas Tuchel ne semble pas avoir conservé un souvenir impérissable de cette expérience, lui qui a fini par être viré en pleine saison. Et l’entraîneur allemand, qui dirige désormais le Bayern Munich, regrette notamment le manque d’engouement cruel sur les sacres du PSG en championnat.

Victorieux sur la pelouse du SCO Angers vendredi soir (2-1), le PSG se rapproche donc plus que jamais d’un nouveau titre de champion de France, son dixième en douze ans d’ère QSI au sein du club de la capitale. Et malgré la performance, cet exercice 2022-2023 reste néanmoins considéré comme étant une grande déception pour une majorité d’observateurs et de supporters, le PSG ayant livré une nouvelle campagne décevante en Ligue des Champions. Un fait regrettable aux yeux de Thomas Tuchel…

« Le titre ne suffisait pas »

Interrogé vendredi en conférence de presse, l’entraîneur allemand du Bayern Munich, qui avait dirigé le PSG pendant deux ans et demi en réussissant même à l’envoyer en finale de la Ligue des Champions, a d’ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet : « J’ai vu à Paris à quel point il est parfois triste que le titre de champion soit considéré comme acquis. Cela ne devrait pas être le cas. (…) À Paris, le titre ne suffisait pas. Le titre a été minimisé alors qu’il nécessite beaucoup de travail au quotidien », a confié Tuchel.

Une histoire qui s’est mal terminée

Un constat amer donc pour le technicien allemand, d’autant que son histoire avec le PSG s’était relativement mal terminée. En conflit ouvert sur la fin de son mandat avec le directeur sportif de l'époque, Leonardo, Thomas Tuchel avait fini par être limogé en plein milieu de saison, le 29 décembre 2020, six mois à peine après son très bon parcours au Final 8 de Lisbonne avec le PSG.