Le PSG a trouvé le remplaçant de Messi, une terrible nouvelle tombe

Axel Cornic

Avec la fin de son contrat, Lionel Messi n’a jamais semblé aussi proche d’un départ du Paris Saint-Germain. Un scénario qui semble faire son chemin au sein du club, puisque les dirigeants auraient déjà commencé à ratisser le terrain pour lui trouver un remplaçant, avec notamment le jeune Rayane Cherki de l’Olympique Lyonnais.

Après une première saison très compliquée, Lionel Messi semblait enfin s’être trouvé au PSG. Pourtant, il pourrait déjà partir puisque son contrat se termine dans seulement quelques semaines et alors qu’on vous annonçait une prolongation cet automne sur le10sport.com, la situation semble avoir changé.

Le PSG cherche le nouveau Messi

Plus le temps passe et plus le septuple Ballon d’Or semble se diriger tout droit vers un départ du PSG, deux ans après son arrivée. Plusieurs pistes sont annoncées pour le remplacer, avec notamment Rayane Cherki, proche du clan Mbappé et considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération.

Cherki prolonger avec l’OL jusqu’en 2025