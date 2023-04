Catastrophe, Zidane peut se faire zapper par un novice

Axel Cornic

L’été dernier, Zinédine Zidane a refusé le Paris Saint-Germain selon nos informations, pour attendre l’équipe de France. Un pari perdu, puisque les portes de la sélection se sont refermées et désormais l’ancien du Real Madrid doit très vite retrouver un club, presque deux ans après son dernier poste. Mais un nouvel échec est déjà annoncé...

Sur quel banc verra-t-o Zinédine Zidane la saison prochaine ? L’été s’annonce crucial pour le technicien français, qui après une longue période d’inactivité est décidé à reprendre du service. Mais pour le moment, aucune piste ne semble vraiment se préciser.

Zidane vise la Juventus...

Le PSG semble toujours rêver de Zidane, mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Christophe Galtier n’est pas menacé dans l’immédiat. D’ailleurs, RMC Sport assure que Paris ne serait pas vraiment une destination appréciée par Zidane, qui souhaiterait plutôt retrouver son ancien club de la Juventus.

Qui ne va pas au mieux !

A Turin, l’ancien numéro 10 des Bleus a passé certaines des meilleures années de sa carrière, mais la situation de la Juventus n’est pas forcément des meilleures en ce moment. Entre les problèmes avec la justice, la récente élimination en Coppa Italia et l’avenir incertain en Europe, l’avenir semble incertain pour les Bianconeri . Cette situation pourrait pousser les dirigeants de la Juventus à faire profil bas... et mettre un stop à Zinédine Zidane !

Palladino plutôt que Zidane ?