Catastrophe pour Messi, une star prête à le remplacer ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone. Toutefois, rien n'est assuré pour l'Argentin au vu de la situation économique du club catalan. D'ailleurs, le Barça pourrait tenter sa chance avec une autre star en cas d'échec avec le champion du monde 2022.

L’avenir de Lionel Messi demeure encore très incertain. Alors que le PSG fait tout son possible pour le prolonger et le conserver, l’Argentin n’a toujours rien signé avec le club de la capitale. Dans le même temps, le septuple Ballon d’Or est convoité ailleurs. L’Arabie Saoudite et la MLS aimeraient bien lui mettre la main dessus.

Messi - PSG : C'est imminent, la nouvelle bombe de la presse espagnole https://t.co/NDwteDd9qa pic.twitter.com/PwK4asrKgi — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Le Barça rêve de rapatrier Messi

Mais un autre club européen se tiendrait également à l’affût : le FC Barcelone. Le club culé rêverait du retour de Lionel Messi, qui est parti libre en 2021. Cependant, le Barça n’est pas assuré de pouvoir y parvenir au vu de sa situation financière. Dans cette optique, les Blaugrana auraient peut-être une autre solution pour remplacer Lionel Messi.

Mané comme plan B sur le mercato ?