Un ancien crack du PSG arrive, un dernier obstacle pour l’OM

Axel Cornic

Depuis son arrivée en 2020, Pablo Longoria nous habitué à des étés très agité et celui qui se profile ne devrait pas faire exception. Le président de l’Olympique semble en effet travailler sur des multiples pistes pour offrir des nouvelles recrues à Igor Tudor et aurait notamment coché le nom de Timothy Weah, dont le contrat avec le LOSC se termine dans un peu plus d’un an.

Le mercato estival avance à grands pas et des nombreuses questions subsistent du côté de l’OM. C’est le cas avec les joueurs prêtés, mais également avec certaines stars en fin de contrat, comme Alexis Sanchez. Ce dernier a en effet confié être heureux à Marseille, mais une prolongation ne semble pas encore être acquise.





Weah, la dernière idée de Longoria

Ainsi, Pablo Longoria aurait déjà commencé à ratisser le terrain afin de trouver des nouvelles armes pour l’OM. Il aurait ainsi été séduit par Timothy Weah, qui évolue actuellement au LOSC et dont le contrat se termine en juin 2024. Reste toutefois à voir quel poste l’ailier étasunien pourrait renforcer, puisque cette saison il a beaucoup été utilisé comme piston droit ou gauche par Paulo Fonseca.

Attention à Séville... et au LOSC ?