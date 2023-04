Mercato : Le PSG veut ce crack à 150M€, une réponse tombe

La rédaction

Dans sa préparation pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain vise des jeunes joueurs prometteurs. Jude Bellingham, le milieu de terrain de Dortmund, en ferait partie et est en plus un joueur expérimenté au plus haut niveau. Mais la concurrence est féroce et le PSG doit faire avec celle du Real Madrid. Mais pour l'instant, du côté du principal intéressé, aucune décision n'a été prise.

Le PSG veut satisfaire son attaquant, Kylian Mbappé et tente de construire une équipe autour de lui. Pour l'entourer au mieux, les dirigeants parisiens ont coché le nom de Jude Bellingham. Le milieu de terrain de 19 ans est sous contrat avec le club allemand du Borussia Dortmund jusqu'en 2025. Le montant de son transfert est estimé à 150M€.

Bellingham, l'option numéro 1 du Real Madrid

D'après le média espagnol Marca , Jude Bellingham est la priorité numéro 1 du Real Madrid pour le mercato estival qui arrive. Selon eux, si les discussions n'ont pour l'instant pas abouti sur un accord, les dirigeants madrilènes vont prendre le taureau par les cornes et faire le voyage en Allemagne pour tenter de convaincre le Borussia Dortmund et Jude Bellingham.

Bellingham n'a pas choisi