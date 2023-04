Echecs au mercato, ces femmes qui ont plombé le PSG

Thibault Morlain

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG est devenu l'un des plus grands clubs européens. Grâce à la puissance financière du Qatar, Paris a montré qu'il était capable d'attirer les plus grandes stars du football. Mais cela ne suffit pas toujours. En effet, sur le mercato, le club de la capitale connait régulièrement des échecs et à certaines reprises, la raison n'est autre que la femme des pistes parisiennes. C'est d'ailleurs arrivé plus d'une fois pour le PSG...

Ces derniers mois, Luis Campos a connu divers échecs sur le mercato au PSG. Mais cela ne date pas d'hier, malgré tout l'argent du monde et son attractivité, le club de la capitale peut ne pas réussir à convaincre des joueurs. Différents facteurs entrent alors en compte dans ce choix de dire non au PSG et parmi eux, il y a notamment le poids du choix des femmes.

Le PSG fait une offre «ridicule», elle dénonce https://t.co/1q9HMdzdpZ pic.twitter.com/kCByRgmVt3 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Direction l'Allemagne pour Madame Osimhen ?

Les femmes plombent le mercato du PSG ! C'est arrivé à quelques reprises et ça pourrait encore être le cas prochainement. A la recherche d'un buteur pour cet été, Luis Campos ferait de Victor Osimhen sa priorité. Le Nigérian est en feu à Naples, mais voilà que sa compagne pourrait en décider autrement. En effet, cette dernière est de nationalité allemande et comme Bild a pu le révéler, elle aimerait retourner là-bas. De quoi donc influencer le transfert d'Osimhen ?

Anna Lewandowska préfère Barcelone à Paris

Le PSG a aussi fait les frais de la femme de Robert Lewandowski, Anna Lewandowska. Alors que le club de la capitale était intéressé par le Polonais, ce dernier a finalement préféré le FC Barcelone et pour cause... « Je ne cacherai pas que j'ai dit à Robert que mon rêve était de vivre à Barcelone », a récemment fait savoir Anna Lewandowska.

La femme de Motta heureuse à Bologne

La compagne de Thiago Motta n'a également pas apporté de très bonnes nouvelles au PSG. Alors que l'Italien est évoqué comme l'une des pistes parisiennes pour remplacer Christophe Galtier comme entraîneur, Angela Lee avait lâché à propos de Motta, aujourd'hui sur le banc de Bologne : « Je suis très heureuse. Et Thiago va très bien à Bologne ».

La raison de la non-arrivée de Pogba au PSG ?

Aujourd'hui à la Juventus, Paul Pogba a souvent été cité comme l'une des grosses pistes du PSG au mercato. Ça ne s'est finalement jamais fait entre le club de la capitale et le natif de Lagny-sur-Marne. La femme de La Pioche aurait-elle un rapport avec cela ? Par le passé, il était expliqué que Maria Zulay, d'origine bolivienne, penchait plutôt pour un départ vers un pays hispanophone. La voilà finalement aujourd'hui en Italie.