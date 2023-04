PSG : Le clan Messi répond pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat avec le PSG arrive bientôt à expiration, Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations pour son avenir. Le FC Barcelone ne cache plus sa volonté de rapatrier le septuple Ballon d’Or, et certains médias assurent même que les deux parties seraient proches d’un accord. Dans l’entourage de La Pulga, on temporise.

Lionel Messi va-t-il faire son retour au FC Barcelone ? Alors que son départ du PSG semble prendre forme au fil des semaines, La Pulga est annoncée avec insistance en Catalogne, et ce malgré les problèmes financiers rencontrés par le club culé. Les dirigeants blaugrana travailleraient activement sur l’opération et ont notamment rencontré des représentants de LaLiga pour discuter de l’opération comme l’a révélé l’émission El Chiringuito.

PSG : Le départ de Messi est réclamé, la réponse de Doha https://t.co/shraGNXLiS pic.twitter.com/MpNWLQrFdq — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Aucune offre envoyée par le Barça

Si le dossier s’affole, au point que certains médias assurent qu’un accord serait proche d’être trouvé entre le FC Barcelone et son ancienne star, le clan Messi tient en revanche à temporiser. L’entourage de l’Argentin indique n'avoir reçu aucun appel du président Joan Laporta, et encore moins une offre de contrat formelle de la part du club culé, selon OK Diario.

Des contacts avec Xavi

Lionel Messi resterait cependant en contact direct avec Xavi, les deux hommes étant restés proches. L’entraîneur du FC Barcelone militerait d’ailleurs pour le retour de son ancien coéquipier comme l’explique OK Diario.