PSG : Réunion pour Messi, accord en vue ?

Alors que le bail de Lionel Messi avec le PSG arrive à expiration, le FC Barcelone travaille pour rapatrier son ancienne star. Le principal obstacle est financier, le club culé devant notamment alléger sa masse salariale avant de finaliser l’opération. Une rencontre a ainsi eu lieu ce mercredi pour tenter de trouver une solution.

Bientôt libre, Lionel Messi ne connaît pas encore l’identité du club dans lequel il jouera la saison prochaine. L’Argentin est désormais loin d’une prolongation avec le PSG et s’imaginerait faire son retour au FC Barcelone. Cependant, comme en 2021, son avenir en Catalogne est conditionné à l’état des finances du club culé. Joan Laporta doit d’abord trouver un moyen d’alléger sa masse salariale comme l’a récemment confirmé Javier Tebas, président de LaLiga.

PSG : Le départ de Messi est réclamé, la réponse de Doha https://t.co/shraGNXLiS pic.twitter.com/MpNWLQrFdq — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Aujourd’hui, ils ne peuvent pas inscrire Messi », LaLiga a prévenu

« Aujourd’hui, ils ne peuvent pas inscrire Messi. Il reste beaucoup de temps, ils peuvent inscrire d’autres joueurs, ils peuvent vendre... Aujourd'hui, c'est difficile. Du point de vue du championnat, j'espère que Barcelone fera le nécessaire pour faire revenir Messi. Espérons qu'ils y parviendront , prévenait Javier Tebas. Je suis un fan de Messi. Mais nous n'allons pas changer les règles pour qu'ils puissent le signer. Je veux que Messi joue dans notre championnat, mais nous n'allons rien changer. Barcelone peut faire des mouvements pour pouvoir le faire. »

Réunion entre le Barça et LaLiga