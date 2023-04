PSG - Messi : Une clause totalement folle imposée pour sa signature

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait partir libre cet été. Le FC Barcelone rêve de le faire revenir, deux ans après qu’il ait quitté le club. Cependant, les Blaugrana sont en proie à de gros problèmes financiers et vont devoir réduire leur masse salariale pour pouvoir signer l’Argentin. En ce sens, ils auraient l’intention d’imposer une clause pour le moins surprenante à leurs prochaines recrues.

Bien parti pour finir champion d’Espagne, le FC Barcelone souhaite offrir un autre cadeau à ses supporters. Deux ans après que Lionel Messi ait rejoint le PSG, les Blaugrana rêvent de le faire revenir. L’Argentin sera libre de tout contrat à la fin de la saison et si sa prolongation semblait en bonne voie il y a encore quelques semaines, la tendance est plutôt à un départ ces derniers jours. Le FC Barcelone ne cache plus ses intentions et affiche publiquement son envie de récupérer Lionel Messi.

Le Barça a de gros problèmes financiers

Mais encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. Car le FC Barcelone doit faire face à de sérieux problèmes financiers et signer un joueur comme Lionel Messi ne sera pas chose aisée pour les Catalans. La masse salariale du Barça pourrait poser un gros problème au retour de l’Argentin. Conscients de cela, les dirigeants du FC Barcelone auraient l’intention d’imposer une clause à ses futures recrues et donc à Lionel Messi, comme l’indique El Mundo .

Les Blaugrana vont imposer une clause à leurs recrues