Le mercato arrive, un surprenant tapis rouge est déroulé pour Messi

Le PSG devrait laisser filer Lionel Messi cet été en raison d’un désaccord salarial pour régler sa situation contractuelle. L’Inter Miami est candidat à son arrivée comme le commissionnaire de la MLS l’a confié. Tout un projet est d’ailleurs préparé.

Lionel Messi pourrait être bien parti pour rebondir ailleurs qu’au PSG la saison prochaine. Malgré un accord verbal trouvé entre les deux parties en décembre dernier et révélé par Le Parisien, le quotidien de la capitale a fait un point sur l’évolution négative de la situation contractuelle de Messi. D’après les informations du journal, le clan Messi réclamerait une hausse de salaire pour rester compte tenu du récent statut de champion du monde acquis par La Pulga . Néanmoins, le PSG s’y refuserait et n’entendait le prolonger qu’aux mêmes conditions qu’en 2021. La suite ? Elle devrait s’écrire ailleurs qu’au PSG pour Lionel Messi.

«Nous allons travailler très dur avec Miami pour lui proposer un programme qui lui permettra d'établir un héritage»

Et pourquoi pas en Major League Soccer ? Commissionnaire de la MLS, Don Garber a une nouvelle fois annoncé la candidature de l’Inter Miami pour le recrutement de Lionel Messi avec un plan bien ficelé pour accueillir la star pour un transfert qui s’annonce légendaire et historique . « Nous allons travailler très dur avec Miami, qui est l'équipe qui espère pouvoir le recruter, pour lui proposer un programme qui lui permettra d'établir un héritage qui, je pense, pourrait être sans précédent au niveau mondial, et encore plus dans notre pays, car je pense qu'il est quelqu'un qui franchit tellement de barrières qu'il peut être plus grand que n'importe quel athlète de n'importe quel sport qui ait jamais joué ici aux États-Unis ».

«J'espère que nous serons en mesure de prendre part à la discussion et d'aboutir à quelque chose»