«Je le détestais» : À cause de Messi, un ex-coéquipier de Cristiano Ronaldo balance

Forcément dans le camp Messi lorsque l’on est Argentin, Paulo Dybala a pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo entre 2018 et 2021, du côté de la Juventus. L’occasion pour les deux hommes d’avoir un échange inattendu sur le sujet comme le révèle aujourd’hui le joueur de l’AS Rome, interrogé par DAZN.

Depuis plus de quinze ans, deux camps s’opposent lorsqu’il s’agit de débattre sur l’identité du meilleur joueur du monde, voire de l’histoire du football. D’une part, les partisans de Lionel Messi, soulignant ses prouesses avec le FC Barcelone et l'Argentine lors de la dernière Coupe du monde, de l’autre, ceux de Cristiano Ronaldo, n'oubliant pas de mettre en avant ses incroyables statistiques avec le Real Madrid et le Portugal. Les fans ne manquent pas d’arguments pour défendre leur point de vue, mais certains acteurs du ballon rond ont également leur avis sur la question. C’est notamment le cas de Paulo Dybala, révélant un échange sympathique sur le sujet avec Cristiano Ronaldo.

« Je lui ai dit un jour que, enfant, je le détestais »

Ancien coéquipier de CR7 à la Juventus entre 2018 et 2021, Paulo Dybala garde d’excellents souvenirs de l’international portugais, et ce malgré ses racines argentines le poussant naturellement à rejoindre le camp Messi. « En Argentine, la rivalité entre lui et Messi est profondément ressentie et je lui ai dit un jour que, enfant, je le détestais. Nous en avons bien rigolé et nous avons toujours eu une bonne relation », confie Paulo Dybala au micro de DAZN .

« Cristiano nous a apporté quelque chose en plus »