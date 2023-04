Messi - PSG : Un projet hallucinant est monté pour sa signature

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux années après son départ, le FC Barcelone rêve d’un retour de Lionel Messi difficile à réaliser sur le plan financier. Joan Laporta et ses équipes chercheraient ainsi un moyen de financer l’opération, et un improbable stratagème pourrait être mis en place afin de permettre à La Pulga de retrouver la Catalogne.

Alors que son bail arrive à expiration au PSG, Lionel Messi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone. C’est en tout cas ce que souhaite le président blaugrana Joan Laporta, une opération qui serait vue d’un bon œil par le septuple Ballon d’Or, nostalgique de sa vie en Catalogne. Cependant, il ne sera pas évident pour le club culé de parvenir à ses fins, et ce malgré des discussions avancées entre les deux parties selon 90min , la faute à la masse salariale.

Messi de retour comme membre du conseil d’administration ?

Le Barça doit en effet trouver un moyen de réduire sa masse salariale afin de pouvoir se montrer actif sur le mercato, et passer à l’action concrètement pour Lionel Messi. D’après 90min , les Blaugrana explorent toutes les options possibles pour finaliser le deal, et l'une des pistes évaluées serait d'employer Messi non seulement en tant que joueur, mais aussi comme membre de la hiérarchie du club et peut-être même en tant que membre du conseil d'administration.

Une manœuvre pour son salaire

Avec ce stratagème, les émoluments de Lionel Messi gonfleraient un peu moins la masse salariale du FC Barcelone, comprenant uniquement la rémunération des joueurs du club. Reste à voir si cette option sera choisie pour l’opération Messi.