Mercato : Le pote de Mbappé lâché par le PSG ?

Thibault Morlain

Recruté en 2021 par le PSG en provenance de l'Inter Milan, Achraf Hakimi s'est immédiatement lié d'amitié avec Kylian Mbappé. Depuis, le Marocain et le Français sont très proches à la fois sur et en dehors des terrains. Mais voilà que cette connexion pourrait bien être brisée dans les mois à venir puisqu'Hakimi pourrait voir son avenir s'écrire loin du PSG.

Cet été, le marché des transferts sera animé au PSG. Et pas seulement dans le sens des arrivées. En effet, pour ce qui est des départs, le club de la capitale pourrait se séparer de plusieurs joueurs. Des indésirables seront poussés vers la sortie, mais de gros noms pourraient également s'en aller. On pense à Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos. Une liste à laquelle on pourrait également ajouter... Achraf Hakimi.

PSG : L’incroyable promesse faite à Messi https://t.co/97aLoxEknM pic.twitter.com/7wfiG8Quex — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Transfert en vue pour Hakimi ?

Recruté à l'Inter Milan en 2021, Achraf Hakimi a encore 3 ans de contrat avec le PSG. Mais voilà que cela pourrait ne pas empêcher un transfert lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations de TeamTalk , le PSG serait disposé à se séparer d'Hakimi si une bonne offre arrive. Pour rappel, le Marocain avait été acheté 70M€, bonus compris.

Une nouvelle politique de recrutement au PSG ?

Comme le précise le média britannique, le PSG serait disposé à écouter les offres pour certains de ses plus gros joueurs. Cela vaudrait ainsi pour Achraf Hakimi. Cela permettrait alors de débuter la révolution au sein du club de la capitale et d'orienter le recrutement vers de jeunes joueurs français. Le début de la révolution au PSG ?