Surprise au PSG, Neymar transféré grâce au Qatar ?

Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, le PSG aurait en tête de vendre Neymar lors du prochain mercato estival mais devrait avoir du mal à trouver preneur étant donné le contrat de l’attaquant brésilien. À moins que le processus de rachat de Manchester United par le Qatar ne facilite les choses… Explications.

De passage au sein de son club formateur de Santos la semaine dernière dans le cadre de sa rééducation, Neymar ouvrait grand la porte à un retour : « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt », a promis l’attaquant du PSG. En attendant, il reste solidement engagé jusqu’en 2027 avec le club francilien, et un départ semble compliqué à envisager pour Neymar.

Le PSG veut s’en séparer

Après avoir déjà tenté en vain de pousser Neymar vers la sortie à l’été 2022, le PSG devrait retenter le coup en fin de saison, mais difficile de trouver un prétendant en mesure de racheter son gros contrat et d’assumer son salaire imposant. À moins que le Qatar ne prépare un deal sur-mesure.

Neymar vers MU grâce au Qatar ?