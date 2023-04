PSG : Une vente de Neymar ? Le Qatar va décider

Thomas Bourseau

Neymar pourrait éventuellement plier bagage à l’issue de la saison lors du mercato estival. Manchester United serait intéressé, mais il semblerait que ce transfert dépende du rachat des Red Devils par les investisseurs qataris…

Et si Neymar venait à quitter le PSG à l’issue de la saison ? Comme ce fut le cas l’été dernier, Luis Campos se montrerait en coulisse plutôt emballé à l’idée de céder l’international brésilien et ce, bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027 et que tout transfert pourrait s’annoncer délicat en raison du prix exorbitant de l’opération compte tenu de la fragilité physique de l’attaquant de 31 ans.

Manchester United serait allé à la pêche aux renseignements pour Neymar

D’après les informations divulguées par Foot Mercato ce lundi, Neymar aurait à coeur de poursuivre sa carrière au PSG. Néanmoins, Manchester United aurait pris quelques renseignements au début de l’année civile selon le média concernant la situation de Neymar, sans pour autant qu’aucune approche concrète ne soit effectuée au sujet d’un éventuel transfert.

Si le Qatar rachète Manchester United…