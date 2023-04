PSG : Un transfert à 5M€ est annoncé

La rédaction

Alors que le PSG s’apprête à connaître un mercato agité, le club parisien a de la réussite avec certains de ses nombreux joueurs prêtés à l’étranger. C’est le cas avec le jeune Édouard Michut, 20 ans, qui évolue en deuxième division anglaise du côté de Sunderland. Auteur d’une bonne saison chez les Blacks Cats, le milieu de terrain français pourrait être conservé en Angleterre.

Luis Campos va avoir du travail cet été. Le conseiller football - qui comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mars dernier, va rester au PSG la saison prochaine - devra gérer de nombreux cas. Ce dernier va notamment devoir faire face à la gestion des joueurs prêtés par le club parisien. Si certains joueurs comme Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum ne verront pas leur option d’achat levée par leur club respectif (la Juventus pour le premier, l’AS Rome pour le second), le destin d’Edouard Michut, actuellement prêté par le PSG à Sunderland. pourrait être différent. Ce dernier réalise une surprenante deuxième partie de saison en Championship (2ème division anglaise).

Edouard Michut très performant du côté de Sunderland

« On peut dire qu’il fait bien les choses et progresse » , analyse Michael Walker, journaliste pour The Athletic dans les colonnes du Parisien . « C’est difficile d’arriver dans un nouveau club, avec une nouvelle culture, une nouvelle langue. Vraiment difficile. Encore plus dans une ligue aussi compétitive que la Championship. Comme les autres joueurs signés par Sunderland l’été dernier, Michut a eu besoin de temps pour s’adapter, mais c’est naturel. Il fallait être patient » .

Michut pourrait rapporter entre 2, 5 et 5 M€ au PSG