Le PSG a choisi sa prochaine star, ça sent déjà bon

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vu la saison très difficile que vit le PSG, Luis Campos s’est rapidement lancé sur le recrutement estival. Le conseiller sportif parisien s’intéresse à Harry Kane qui sera en fin de contrat en 2024. L’attaquant de Tottenham ne serait d’ailleurs pas parti pour prolonger son bail avec les Spurs.

C’est une saison galère de plus pour le PSG et Luis Campos le sait. Le conseiller sportif est pointé du doigt, il n’a donc pas perdu de temps pour se lancer sur le mercato du club de la capitale. Et l’une de ses priorités est de recruter un attaquant. Kylian Mbappé a besoin de soutien, Campos a trouvé son complément.

Le PSG se positionne sur Kane

En effet, le PSG a coché le nom d’Harry Kane pour venir l’associer à Mbappé. Auteur de 24 buts en Premier League malgré la saison très délicate de Tottenham, l’international anglais réalise un exercice plein, une fois de plus. Et son palmarès toujours vierge pourrait bien le pousser à aller voir ailleurs dès cet été.

PSG : Galtier lance une révolution, c’est un fiasco https://t.co/SU8Xt8axs5 pic.twitter.com/ZdJh7iVrWQ — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Une prolongation à Tottenham, ce n’est pas le projet