Zidane : Un mensonge est révélé, grande nouvelle pour le PSG

Axel Cornic

L’avenir de Zinédine Zidane anime les débats depuis quelques mois et l’échec d’une arrivée à la tête de l’équipe de rance. Cela va en effet faire bientôt deux ans qu’il n’a plus d’équipe et tout le monde se demande où le technicien français va décider de continuer une carrière encore très jeune, mais déjà fantastique.

Qui peut se targuer d’avoir trois Ligues des Champions en seulement quatre ans de métier ? La plupart des entraineurs passent une vie sans jamais entrevoir ne serait-ce que les phases finales de la compétition, mais Zinédine Zidane a choqué la planète lors de son passage au Real Madrid… et puis plus rien.

Le temps commence à être long

Car depuis son départ de la Casa Blanca en 2021, on n’a plus vu Zidane sur le bord d’un terrain de football ! Le PSG a bien tenté de le faire revenir, mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com il avait à l’époque refusé, prétextant vouloir attendre un poste de sélectionneur de l’équipe de France qui n’est finalement jamais arrivé.

Pas de Premier League pour Zidane