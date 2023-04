Le PSG a choisi son nouvel attaquant, le rendez-vous est pris

Thomas Bourseau

Pour cet été, le PSG songerait à Harry Kane. Le mercato de l’Anglais devrait être mouvementé au vu de sa cote, mais il attendrait de connaître les intentions de Tottenham avant de trancher en fin de saison. Explications.

Harry Kane pourrait-il être la grande recrue offensive tant souhaitée par le PSG ? Mauricio Pochettino révélait lors d’une rubrique pour The Athletic à l’automne dernier que le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham serait le complément parfait pour Kylian Mbappé au PSG. Depuis, il semblerait que le Paris Saint-Germain ait pris la décision de se jeter sur les traces de Kane dont le contrat au sein du club parisien arrivera à expiration en juin 2024.

Le Bayern prêt à recruter un attaquant, Kane dans son viseur ?

D’après les informations du Parisien , le PSG ferait d’Harry Kane sa priorité offensive du mercato à venir. Cependant, Manchester United et le Bayern Munich sembleraient être bien emballés par l’idée de contrecarrer les plans du PSG avec l’international anglais. Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a fait un point sur ce dossier et notamment sur les plans du Bayern. « Le club prévoit déjà de grands changements cet été, notamment un nouvel attaquant central. (…) Le Bayern va à 100% recruter un nouvel attaquant cet été, ce n'était pas prévu en janvier ou février mais c'est garanti maintenant avec Tuchel ».

«Le nouveau projet et le nouvel entraîneur seront cruciaux pour comprendre son avenir»