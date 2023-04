Mercato : Révolution à l’OM ? Il met un terme à toutes les rumeurs

Thibault Morlain

Ces derniers jours, ça s’est agité en vue du mercato estival de l’OM. Plusieurs noms ont circulé, dont notamment celui d’Alban Lafont. Le gardien évolue aujourd’hui au FC Nantes et intéresserait donc Pablo Longoria. Un transfert qui serait toutefois soumis à certaines conditions et voilà que cette révolution au poste de gardien à l’OM semble encore très loin d’arriver. Explications.

Aujourd’hui, Pau Lopez excelle dans les buts de l’OM. Mais voilà que cela pourrait bouger dans les mois à venir. En effet, selon les derniers échos, le club phocéen s’intéresserait donc à Alban Lafont, qui évolue actuellement du côté du FC Nantes. A 24 ans, le Français est un gardien confirmé et il serait difficilement envisageable de le voir rejoindre l’OM pour jouer la doublure de Pau Lopez.

Lafont pour remplacer Lopez ?

A en croire les informations de Loïc Tanzi, les cas Alban Lafont et Pau Lopez seraient d’ailleurs liés. En effet, suite à la rumeur de l’intérêt de l’OM pour le gardien de Nantes, le journaliste de L’Equipe a expliqué que Lafont ne rejoindra la Canebière qu’à condition que l’Espagnol s’en aille. Faut-il alors s’attendre à un départ de Lopez ? Pas sûr…

« Je ne partirai pas d’ici »