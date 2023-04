L’OM prépare une surprise au mercato, tout est expliqué

Thibault Morlain

A l’OM, Pablo Longoria préparerait le mercato estival à venir. Et le président phocéen ne manquerait pas d’idées pour renforcer le groupe d’Igor Tudor. Certaines ont d’ailleurs de quoi étonner. En effet, si Pau Lopez est aujourd’hui à l’OM, il a été annoncé qu’Alban Lafont était ciblé. Suite à cette informations, des précisions ont été apportées pour le gardien du FC Nantes.

Pour le mercato estival, l’OM penserait à de nombreux joueurs. Et à tous les postes, y compris pour celui de gardien. Malgré Pau Lopez, Pablo Longoria aurait coché le nom… d’Alban Lafont. Aujourd’hui au FC Nantes, le portier de 24 ans fait partie des meilleurs en Ligue 1. Son avenir s’écrira-t-il alors à l’OM ?

L’OM est interpellé pour un transfert inattendu https://t.co/RYobSpHLQJ pic.twitter.com/0aBY3Sw3uE — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Lafont pour remplacer Lopez ?

Alors que cet intérêt de l’OM pour Alban Lafont en a surpris plus d’un, des précisions ont été données. Journaliste pour L’Equipe , Loïc Tanzi a tout d’abord assuré que Pablo Longoria ne se lancera sur le gardien du FC Nantes qu’en cas de départ de Pau Lopez. Ce dernier quittera-t-il alors l’OM ?

Aucun contact avec l’OM ?