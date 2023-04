Le PSG est refroidi pour sa surprise du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG en prêt pour l’Eintracht Francfort l’été dernier, Eric-Junior Dina-Ebimbe serait attendu par les dirigeants parisiens qui comptent le relancer la saison prochaine. Toutefois, de son côté, le jeune milieu de terrain de 22 ans jette un froid sur son avenir et affiche une grosse incertitude.

Au même titre que d’autres éléments jugés indésirables par Luis Campos tels que Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa, Eric-Junior Dina-Ebimbe a donc été prêté par le PSG l’été dernier. Le milieu de terrain de 22 ans, qui n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, a donc rejoint l’Eintracht Francfort qui dispose d’ailleurs d’une option d’achat fixée à 6,5M€ pour le joueur du PSG.

Le PSG veut récupérer Dina-Ebimbe

Comme l’a récemment annoncé RMC Sport, le PSG ne compte toutefois par laisser filer son titi, et aurait déjà prévu de récupérer Dina-Ebimbe au terme de son prêt en Allemagne pour le réintégrer dans la rotation des milieux de terrain la saison prochaine. Mais de son côté, le principal intéressé n’a pas encore dit oui.

« On verra après »