Il l’annonce, l’OM va boucler un transfert à 9M€

Florian Barré

Arrivé à l’OM en 2021, Arkadiusz Milik n’a jamais vraiment fait l’unanimité dans la cité phocéenne. Pour preuve, le Polonais a été prêté avec option d'achat cette saison à la Juventus, club qu'il devrait définitivement rejoindre cet été. C’est du moins ce qu’avance le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique sur CaughtOffside.

Auteur de 30 buts et 3 passes décisives en 55 apparitions sous le maillot olympien, Arkadiusz Milik n’aura pas réussi à marquer l’OM de son empreinte malgré des statistiques plutôt convaincantes. De ce fait, Pablo Longoria a accepté de laisser partir le Polonais en prêt en Italie, à la Juventus, avec une option d'achat s'élevant à 7M€ + 2M€ de bonus. Le coéquipier d’Adrien Rabiot pourrait d’ailleurs y rester à l’issue de la saison.

Milik à la Juventus l’année prochaine ?

Dans sa chronique sur CaughtOffside , Jonathan Johnson va plutôt dans le sens d’un départ définitif de Milik et ce, en direction de Turin : « En ce qui concerne Milik, il semble que son séjour à l'OM soit terminé, et si la Juve peut obtenir un contrat permanent, elle sera prête à le faire » a lâché le journaliste.

« Les joueurs ne restent pas »