Un transfert à 150M€ évoqué au PSG, le verdict tombe

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham est sur les tablettes de plusieurs cadors européens, dont le PSG. Pour autant, l’international anglais, qui est également courtisé par le Real Madrid et Manchester City, semble encore loin de la capitale, lui dont le transfert pourrait atteindre la barre des 150M€ lors du prochain mercato estival.

En pleine Coupe du monde, Nasser Al-Khelaifi ne cachait pas tout le bien qu’il pensait de l’international anglais Jude Bellingham, dont le transfert en fin de saison semble inéluctable. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable , s’enflammait le président du PSG. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. S’il peut être une cible pour le PSG ? Oui. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » Depuis, l’intérêt du PSG a été confirmé, alors que le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester City sont également dans le coup dans ce dossier à 150M€.

« Je serais surpris si le PSG envisageait fortement de faire une offre »

Mais le club de la capitale ne part pas favori pour le milieu du Borussia Dortmund, qui ne rentre pas dans les critères fixés en vue du mercato estival. « Je serais surpris si le PSG envisageait fortement de faire une offre , écrit Jonathan Johnson dans sa chronique sur CaughtOffside , justifiant son avis. Il serait idéal pour le PSG à bien des égards parce qu'il correspond à ce qu'ils recherchent pour reconstruire leur milieu de terrain, mais il ne correspond pas non plus à ce qu'ils essaient de mettre en place avec une nouvelle culture construite principalement autour de jeunes talents français, et plus particulièrement des talents originaires de la région parisienne lorsque c'est possible. »

Un gros chantier attend le PSG