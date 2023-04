Attendu au PSG pour remplacer Galtier, il pose de grosses conditions

Thomas Bourseau

Christophe Galtier pourrait passer à la trappe cet été. Le PSG scrute le marché des entraîneurs et songerait notamment à Marcelo Gallardo. L’Argentin a vidé son sac sur ses demandes.

Le PSG devrait se laisser tenter par une nouvelle révolution. Et il se pourrait que cette fois-ci, elle se fasse sans Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG serait sur la sellette, ses dirigeants lui cherchant un remplaçant en pensant notamment à Marcelo Gallardo comme L’Equipe l’a affirmé ce vendredi.

«J'ai besoin de trouver un endroit qui me fasse ressentir quelque chose»

Sans club depuis son départ de River Plate en octobre 2022, Marcelo Gallardo a avoué à The Athletic qu’il ne se jetterait pas sur le premier club européen venu pour autant. « J'ai besoin de trouver un endroit qui me fasse ressentir quelque chose. J'ai besoin d'un sentiment d'identification. Si je ne l'obtiens pas, je n'ai aucun problème à continuer à faire ce que je fais maintenant ».

«Il faudrait que je connaisse le modèle et la culture du club»