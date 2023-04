PSG : Un proche de Messi n’a pas digéré son transfert

Thomas Bourseau

Les jours de Lionel Messi au PSG semblent être comptés à présent. Un retour libre de tout contrat au FC Barcelone cet été prend de l’ampleur dans la presse. Jordi Alba ouvre grand la porte du club culé à son ami, et avoue ne pas s’y être fait de le voir avec le maillot du PSG.

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en pleurs le 8 août 2021 dans la salle de conférence de presse du Camp Nou. Bien qu’il ait fait le forcing un an plus tôt pour plier bagage, les choses avaient changé au Barça avec notamment un changement de direction et de président. Joan Laporta avait promis la prolongation de contrat de Messi dans sa campagne électorale, mais a dû se rendre à l’évidence en voyant l’étendue des dettes du Barça qu’un départ de sa légende vivante était inéluctable.

«Voir Messi sous un autre maillot que celui du Barça est toujours étrange»

De quoi pousser Lionel Messi au PSG, qui l’a accueilli à bras ouverts. Et près de deux ans plus tard, Jordi Alba ne s’est toujours pas habitué au fait de voir son ami arborer une autre tunique que la blaugrana du FC Barcelone. « C'est la décision de Leo. Honnêtement, nous n'en avons pas parlé, mais il est clair qu'au final, voir Messi sous un autre maillot que celui du Barça est toujours étrange » . a confié Jordi Alba dans un entretien accordé à Goal Espagne.

PSG : Un incroyable plan déployé pour Messi https://t.co/vjCA8mdp5v pic.twitter.com/FYtDpdzRo7 — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

«J'aimerais que Leo vienne»