Messi va claquer la porte du PSG, tout est déjà prêt

La rédaction

Lionel Messi est plus proche du départ du Paris Saint-Germain que jamais. L'attaquant argentin ne devrait pas signer la prolongation de contrat du PSG et partira libre en juin prochain. Si de nombreuses destinations sont annoncées, un club semble particulièrement confiant et prépare déjà son mercato en fonction de Messi, il s'agit du FC Barcelone.

La MNM a vécu, puisque Lionel Messi devrait probablement faire ses bagages cet été. Et à en croire les médias espagnols, le FC Barcelone serait en pole position pour faire revenir leur légende. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s'implique en tout cas dans ce sens en parlant régulièrement avec Messi...

Xavi a parlé avec Messi

D'après des informations de SPORT , Xavi discuterait régulièrement avec Lionel Messi. Les deux hommes sont proches, liés par leur aventure commune lors des très grandes années du FC Barcelone mais Xavi voudrait bien voir son ancien coéquipier sous ses ordres. S'il y parvient, un contrat de deux ans avec 25M€ annuels attendent le champion du monde 2022.

Xavi conçoit une équipe avec Messi