Messi – PSG : Transfert annoncé, le vestiaire jubile

Après être arrivé en grande pompe au Paris Saint-Germain durant l'été 2021, l'aventure entre le PSG et Lionel Messi devrait se terminer en fin de saison. Son contrat expire en juin prochain et le champion du monde argentin ne compte pas signer la prolongation de contrat qui lui est présentée. Un retour au FC Barcelone se fait de plus en plus pressant et le vestiaire s'y prépare déjà.

D'après le média SPORT , Xavi aurait déjà contacté plusieurs fois le numéro 30 du PSG Lionel Messi pour évoquer avec lui son avenir. Le Barça ne se cache plus de vouloir faire revenir sa pépite cet été après son déchirant départ en 2021. Xavi se préparerait même déjà à construire une équipe autour du septuple Ballon d'Or.

Le vestiaire du Barça avisé

SPORT évoque également le fait que Xavi a demandé l'avis des cadors du vestiaire du FC Barcelone concernant le potentiel retour de Lionel Messi. Ainsi, Ter Stegen, Lewandowski, Dembélé et Busquets ont été reçus par Xavi afin de parler de cet éventuel retour.

Le retour de Messi fait l'unanimité

Des discussions qui semblent avoir été rapides puisque le média espagnol rapporte que l'intégralité des membres du vestiaires sont heureux de se dire que l'attaquant du PSG pourrait revenir au club la saison prochaine. Le vestiaire sait que le retour de Lionel Messi redonnerait un second souffle à une équipe qui en a régulièrement besoin.