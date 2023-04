Un gros départ se prépare à l’OM, il vend la mèche

La rédaction

Jorge Sampaoli n'a fait qu'une saison à l'Olympique de Marseille alors qu'il avait terminé deuxième l'année passée. L'Argentin a été remplacé par Igor Tudor qui pourrait tout aussi bien réussir à Marseille mais ne pas rester dans la cité phocéenne la saison prochaine. C'est en tout cas les informations qui sont venues aux oreilles de Pascal Olmeta, ancien mythique gardien de l'OM.

Décrié à son arrivée (sifflé dès le premier match de la saison par le stade Vélodrome), Igor Tudor a réussi à mettre tout le monde d'accord même si les résultats récents de l'OM sont décevants, malgré une deuxième place en Ligue 1. Après Bielsa et Sampaoli, peut-on s'attendre à voir Tudor quitter précipitamment le club de Marseille ?

« Personnellement, je ne sais même pas si Tudor va rester »

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , l'ancien gardien de l'OM, Pascal Olmeta émet des doutes sur l'avenir de Tudor à Marseille : « Les coachs ne feront que passer. Personnellement, je ne sais même pas si Tudor va rester. Vous allez voir... Là de ce que j'ai entendu, ce n'est pas gagné. Si ce sont mes infos ? Vous savez, Marseille c'est à la fois grand, mais c'est aussi très très petit. »

« Je ne sais pas s'il a envie de continuer et s'il n'a pas envie d'aller ailleurs »