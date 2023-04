Un retour imminent au PSG ? La réponse est tombée

Thomas Bourseau

Prêté comme une bonne partie de l’effectif parisien l’été dernier, Eric Junior Dina Ebimbe pourrait bénéficier d’un traitement de faveur de la part du PSG concernant son retour. Néanmoins, la tête du milieu de terrain n’est pas à cela. Explications.

Comme Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa pour ne citer qu’eux, Eric Junior DinaEbimbe a été prêté par le PSG l’été dernier lors du grand nettoyage effectué par le conseiller football Luis Campos. D’après RMC Sport , les éléments étant partis en prêts sont priés de se trouver une porte de sortie lors du prochain mercato.

Un traitement de faveur du PSG pour Dina Ebimbe ?

Néanmoins, la situation semblerait être différente pour Eric Junior DinaEbimbe. Avant de grièvement se blesser à la cheville, le milieu de terrain âgé de 22 ans et formé au PSG était parvenu à faire son trou à l’Eintracht Francfort. De quoi, selon RMC Sport , inciter la direction parisienne à réfléchir à son éventuel retour de prêt ou d’activer la clause de rachat en cas de transfert définitif à Francfort.

«Ce qui va se passer, on verra après, pour l’instant ce n’est pas la priorité»