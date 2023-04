PSG : Mourinho a donné sa réponse, le Qatar peut tout faire capoter

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que la saison du PSG a une nouvelle fois tourné au fiasco, la position de Christophe Galtier paraît menacée. José Mourinho est l’un des noms qui revient souvent pour prendre sa succession mais le Qatar ne serait pas vraiment tenté par l’idée, notamment parce que le projet est de pacifier l’environnement parisien.

Le sujet de l’entraîneur est encore relancé au PSG. Christophe Galtier vit une saison délicate pour sa première année à Paris et logiquement, un départ est évoqué. Plusieurs noms reviennent pour prendre sa succession, dont celui de José Mourinho qui réalise une très belle saison avec l’AS Roma. 4Ème du championnat, le club italien est aussi qualifié en demi-finale de Ligue Europa.

Mourinho pisté, le Qatar n’est pas très chaud

D’après les informations du journal L’Équipe , son nom circule bien mais aucune négociation n’a débuté. José Mourinho serait intéressé par le poste mais au Qatar, son profil est loin de faire l’unanimité. L’idée des dirigeants du PSG est de pacifier l’environnement et Mourinho ne correspond pas vraiment à ce projet là, lui qui n’a jamais eu pour habitude de garder sa langue dans sa poche. Par ailleurs, le technicien se sent bien à l’AS Roma comme il l’a confié.

Il est heureux à Rome