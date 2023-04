Galtier se projette au PSG, a-t-il raison ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur son avenir à l'occasion de son passage en conférence de presse, Christophe Galtier a assuré qu'il se projetait sur la saison prochaine au PSG malgré les rumeurs annonçant son départ. Mais a-t-il raison de penser qu'il sera toujours l'entraîneur du club de la capitale ?

Nommé entraîneur du PSG la saison dernière pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier semble déjà menacé pour son avenir alors que le club de la capitale a connu des résultats décevants ces dernières semaines. Un départ est donc régulièrement évoqué, mais le natif de Marseille, présent en conférence de presse, se projette pourtant vers la saison prochaine... à Paris !

«Je me projette pour être l’entraîneur du PSG la saison prochaine»

« Oui nous travaillons avec Luis sur l’architecture de l’effectif la saison prochaine avec les modifications que l’on souhaite apporter, améliorer l’équipe pour avoir plus de variétés dans notre jeu à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines, et aussi, la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d’être l’entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l’entraîneur du PSG la saison prochaine », confiait Christophe Galtier devant les médias. Mais a-t-il raison de se montrer optimiste ?

Galtier finalement conservé ?